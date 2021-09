"För att skapa, måste du ibland först förstöra", konstaterar Ninja Theory i arbetet med Senua's Saga: Hellblade II med releasedatum... en vacker dag? (Jag vet, ovissheten tär). Den korta videon visar hur man sätter fyr på klädesplagg (Senuas?) för att undersöka vilka effekterna blir.

Trots att spelet avtäcktes i december 2019 vet vi drygt ett och ett halvt år senare inte så värst mycket om det. Än mindre har vi fått se. Hellblade II kommer hur som helst drivas av Unreal Engine 5 och äger rum på på ett vidsträckt, sömlöst Island. Chansen till storslagen natur är stor.

Ninja Theory är inga duvungar, och ligger bakom Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West och DmC: Devil May Cry. Första Hellblade blev dock ett monumentalt genombrott, och har hyllats av både spelarna och kritikerna. FZ:s Andreas Eklöv delade exempelvis ut högsta möjliga betyg.