Sony fortsätter att förvärva studior, och det senaste tillskottet är brittiska Firesprite, som de samarbetat en hel del med under årens lopp. Totalt ingår nu 14 studior i Playstation Studios, inklusive nyuppköpta Housemarque – som senast gav oss Returnal – och Nixxes Software, som främst är kända för att porta spel.

Firesprite har som sagt samarbetat med Sony tidigare, då med spel som The Playroom och The Playroom VR. Senast vi hörde från dem jobbade de dock med Cloud Imperium Games för att utveckla multiplayer-läget Theatres of War till Star Citizen. Huruvida de kommer att fortsätta med det arbetet nu vet vi inte, men det lär hänga på vilka typer av kontrakt som upprättats mellan Firesprite och CIG.

Playstation Studios-chefen Hermen Hulst hälsar hursomhelst Firesprite välkomna till Playstation-familjen, och säger att de är väldigt skickliga på att bygga fantastiska upplevelser som verkligen visar upp potentialen hos Playstations hårdvara. Via Gamesindustry försäkrar han även att Firesprite ska få arbeta med egna projekt, snarare än att bara ge stöd åt andra studior.