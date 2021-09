Den 28 september slår Amazon till slut upp porterna för sitt MMO New World, men innan dess ska det betatestas, och det betatestet drar faktiskt igång idag. Det är ett öppet sådant, så vem som helst kan delta, utan krav på förhandsbokningar och dylikt. För att vara med är det bara att titta in på spelets Steam-sida och välja "Request Access" under "Join the New World Open Beta". Man ska sedan få ett mail och se klienten i sitt Steam-bibliotek när man fått åtkomst.

Servrarna ska öppnas idag klockan 16.00 och betatestet pågår fram till klockan 9.00 den 13 september, alltså måndag morgon. Något som kan vara värt att ha i åtanke är att det kommer att ske en "wipe" mellan betatestet och det faktiska släppet, så alla kommer att börja på ruta ett när spelet släpps den 28:e.

New World har haft en problemkantad utveckling och genomgått stora spelmekaniska förändringar under årens lopp. Efter många förseningar verkar det dock till slut vara dags på riktigt, och baserat på omdömen från de som deltagit i tidigare tester kan vi nog kosta på oss att vara försiktigt optimistiska.