Mechwarrior 5: Mercenaries släpptes ursprungligen exklusivt på Epic Games Store till PC, men i maj i år kom det även till Xbox One och Xbox Series X/S, såväl som Steam och GOG. Och nu är det dags för ytterligare en grupp att ratta jättemechs, nämligen Playstation-ägare. Spelet ska släppas till Playstation 4 och 5 den 23 september, vilket firas med en ny trailer.

Daeron Katz från Piranha Games påpekar att det var över 20 år sedan Playstation-ägare fick ett ordentligt Mechwarrior-spel. Utöver grundspelet kommer även DLC:t Heroes of the Inner Sphere att släppas, och de har dessutom polerat saker som användargränssnitt/HUD samt spelbalans. Vidare vankas det extrema vädereffekter såväl som en ny introduktion till kampanjen.

En lite större förändring Playstation-spelare kan se fram emot är möjligheten att byta till de AI-styrda battlemechs man har med sig på uppdrag för att manuellt ta kontroll över dem, vilket inledningsvis inte var möjligt i spelet. Spelar man hellre med andra människor finns plattformsöverskridande co-op för upp till fyra spelare.