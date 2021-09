Det som började som en framgångsrik PC-kickstarter 2017 har nu nått ända fram till release på PS5 och Xbox Series, 5 oktober. PC-spelare har kunnat köra andra världskrigs-spelet som early access sedan 2019, innan det fick en skarp release tidigare i år.

Black Matters skitiga squad-shooter delar in spelarna i stridsgrupper med ett befäl i varje. Samtidigt utgör grupperna med uppåt 50 personer på varje sida ett enat lag, under varsin befälhavare. Allt det här gör såklart att tröskeln för att komma in är aningen högre än i andra shooters, men det är också en del av charmen. Man siktar på realism, utan att det för den skull blir alltför mycket mikrohantering.

Forumet har en tråd dedikerad till spelare som söker någon att lira med. Kanske blir det tillökning där nu i oktober.