Sony öppnade kvällens Playstation 5-visning med en rejäl överraskning - det blir en PS5-remake av Star Wars: Knights of the Old Republic! Biowares duktigt hyllade rollspel från 2003 får alltså en PS5-uppfräschning i regi av Aspyr.

Allt annat är okänt i nuläget, men mer info kommer förhoppningsvis inom kort.