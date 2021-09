Om du tröttnat på hur lång tid det tar att ta kål på motståndarna i spelserier som Call of Duty och Battlefield kan du med fördel vända blicken åt Insurgency: Sandstorm. Det släpptes till PC under 2018 som en uppföljare till Insurgency och blev snabbt populärt.

Konsolversionen till Playstation 4 och Xbox One har dröjt, men den 29 september är det dags. Det kan givetvis liras på next gen-konsolerna via bakåtkompatibilitet, men uppdateringar som verkligen låter spelet dra nytta av den bättre hårdvaran släpps inte förrän nästa år.

I videon ovan får vi en genomgång av spelmekaniken och hur det hela är upplagt, vilket kan vara bra om man inte har erfarenhet av PC-versionen. Det rör sig om ett hyfsat oförlåtande och taktiskt spel där det kan räcka med en eller ett par kulor för att man ska stupa.

Det går att lira PvE ensam, men spelet skiner på allvar när man samarbetar med andra för att utföra uppdragen genom att koordinera luftangrepp, chockgranater och eldunderstöd. Spelet blir extra realistiskt och utmanande av att det inte finns något sikte som flyter runt på skärmen, utan man får gott hålla till godo med det som sitter på vapnet.