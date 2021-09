Under E3-veckan i juni avtäcktes Tiny Tina's Wonderlands, en fristående avstickare från Borderlands 3 med fötterna i high fantasy. Under Playstation 5-showen i går kväll fick vi dels en trailer, dels ett relasedatum. Den 25 mars 2022 är dagen att ringa in i kalendern om du inte kan få nog av Gearbox påhitt.