Igår fick vi till sist en matig titt på God of War Ragnarök, men även om det Mjölner-hintades om Thor i trailern fick vi ingen bild av karl'n. Det får vi nu. Raf Grassetti, art director, tweetar stolt ("My boy!") ut en bild som visar den ikoniska guden i all sin prakt, och han ser ut att mena allvar.

Tolkningen är en bit från exempelvis den hollywoodska vi serverats i diverse Marvel-filmer, och under tweeten uttrycks visst missnöje och även en del hånfulla ord över rondören. Lyssna inte på de där klåparna, Thor. Du är perfekt precis som du är. För att se mer av God of War-Thor, och säga hallå till hans "lille" vän Mjölner, gör du rätt i att fälla ut bilden ovan.

Tyvärr har God of War Ragnarök ännu inget releasedatum, men det ska släppas till både PS5 och PS4 någon gång under näskommande år – vilket förhoppningsvis är innan Ragnarök inträffar.