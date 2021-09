Enligt den kinesiska staten har landet problem med att barnen är tv-spelsberoende och därför försvårar de nu för framtida spel att släppas i landet. Fram till nu har alla spel som släppts måsta gå igenom en licensering av staten och från med nu kommer det bli ännu svårare för spelen att bli licenserade i landet.

Enligt South China Morning Post togs detta upp under ett möte mellan staten och det kinesiska bolaget Tencent. Spel i Kina har redan blivit en politiskt debatt och så sent som förra månaden förbjöd den kinesiska staten ungdomar under 18 år från att spela online-spel mer än tre timmar per vecka. Spel har också kallats för Spirituellt Opium och Elektronisk drog i kinesisk media samt beskrivits som ett stort problem i samhället.

Att försvåra för spel ytterligare är ännu ett hammarslag mot spelindustrin i Kina och speciellt för Tencent som under senare år jobbat för spelmarknaden i landet. Nu rör sig Tencent globlat så det går nog ingen nöd på företaget, men det är ändå ett hårt slag från den kinesiska regeringen.