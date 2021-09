Under Playstations senaste Showcase visade de upp en teaser (till allas förvåning) på en kommande remake av det klassiska rollspelet Star Wars: Knights of the Old Republic. Utannonseringen har dock skapade en del frågor om projektet. EA stod ju bakom originalet och det var dessutom exklusivt på Xbox. Remaken blir däremot konsolexklusiv på Playstation och det är utvecklarna Aspyr som ligger bakom upputsningen. Geoff Keighly frågade EA på twitter om de var involverade i projektet, svaret blev:

Nu är detta ett typiskt så kallat "icke-svar", men om de skulle var involverade i remaken finns det ju ingen anledning till att de skulle otydliga om detta.

Inget releasedatum är satt för spelet, men med tanke på att vi endast fick se en teaser lär nog spelet dröja ännu ett tag. Spelet utannonserades som konsolexklusivt för PS5, men Lucasfilm har bekräftat att spelet även kommer släppas till PC. Det skulle ju inte heller vara helt otroligt om spelet vid ett senare tillfälle släppts till andra konsoler.