Pathfinder: Wrath of the Righteous har inte bara skrapat ihop höga betyg från både spelmedia och spelarna själva, utan tycks även sälja bra. Owlcat Games och utgivaren Meta Publishing har i ett pressmeddelande uppgett att spelet sålde över 250 000 exemplar under sin första vecka, och dessutom har betydligt fler samtidiga spelare än vad föregångaren Kingmaker åtnjöt.

Då ska man även ha i åtanke att spelet bara är släppt på PC/Mac än så länge, med versioner till Playstation 4 och Xbox One planerade att släppas 1 mars nästa år. Man kan heller inte anklaga utvecklarna för att ha lutat sig tillbaka efter släppet, för de har redan släppt flera uppdateringar för att ta itu med diverse buggar och andra oegentligheter.

Spelet är som sagt uppföljaren till Pathfinder: Kingmaker, och projektet föddes ur en väldigt framgångsrik Kickstarter-kampanj som slog Owlcats mål med råge och slutade på motsvarande 17 miljoner kronor.