Nya Brothers in Arms-spel är vi inte direkt bortskämda med. Det senaste, Brothers in Arms 3: Sons of War, släpptes för sju år sedan (och var ett mobilspel, ska tilläggas), och därefter blev en ny planerad del i serien nedlagd. Men det finns hopp, och det kommer från ingen mindre än Gearbox-chefen Randy Pitchford.

För ett tag sedan var han med i en podcast vid namn Game Maker's Notebook, och nu har den letat sig ut på Youtube. Utöver att vara ett intressant samtal mellan Ted Price – VD för Insomniac Games – och Pitchford, är det främst det som sägs vid 53:13 som får oss att haja till.

Jag utannonserade inte Borderlands 3 förrän det typ var i beta. Och det suger, för jag vet att det finns många personer... Vi jobbar med ett nytt Brothers in Arms-spel, men jag säger inte ett skit förrän vi har det.

Redan i januari svarade han på Twitter att de jobbar på väldigt spännande saker när han fick frågan om något Brothers in Arms-relaterad var på gång, men att han nu tog upp det på eget bevåg gör det lite mer spännande.

Var de befinner sig i utvecklingen vet vi inte, men med tanke på hur lång tid det gått sedan det senaste spelet får vi hoppas att de blir redo att dela med sig av något inom en nära framtid.