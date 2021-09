Minimikrav

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 – 64 bit

Processor: Intel Core i5-6300U or AMD Ryzen 5 2400G

Memory: 8GB

Graphics: Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Version 12

Rekommenderade

OS: Windows 10 – 64 bit

CPU: 3.6 GHz 6-core (Intel i5) or AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia Geforce 970 GPU or AMD Radeon RX 570 GPU with 4GB of VRAM

VRAM: 4GB

DirectX: Version 12