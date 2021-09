Läckan från Sony stämde - THQ utannonserade en remake av Destroy All Humans 2 under sin tioårsjubileums-showcase. Nu blev denna utannonsering ingen direkt nyhet då någon på Sony både råkade tweeta om nyheten och visa ett videoklipp för några dagar sen. Men här nedan har vi i alla fall THQ officiella trailer till spelet.

Spelet handlar som vanligt om att ta sig an rollen som vår favorit ”Grey” Crypto. Här handlar det om att slåss mot männen i svart, kidnappa människor och skapa allmänt kaos på vår blå planet. Destroy All Humans 2: Reprobed är tänkt att släppas under 2022 till Playstation 5, Xbox Series X och PC. För de som inte spelat ettan finns det även remake på Destroy All Humans som släpptes i juli