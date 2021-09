THQs tioårsjubileum gav en del spännande nyheter och återupplivning av gamla spelserie. En spelserie som får en uppföljare efter närmare tio år är spelet Outcast. Outcast 2: A New Beginning utannonserades nämligen av THQ under deras showcase. I uppföljaren kommer vi återigen få träffa Cutter Slade på planeten Adelpha. Tiden har dock inte stått still utan det har gått tjugo år sedan förra spelet händelser. Likt ettan kommer Slade få friheten att utforska planeten medan berättelsen förändras och utvecklas utifrån spelarens val.

Outcast var nyskapande när det kom och var en av de första spelen med stora öppna världar (om inte det första?). Spelet använde sig av en voxel-motor som gjorde att det gick att måla upp oändligt stora landskap. Nu har det hänt mycket på tjugo år vad gällande öppna världar så det återstår och se om Outcast 2 kan införa någon nytt till konceptet. För den som är intresserad av ettan finns det en remake som heter Outcast: Second Contact.

Släppdatum är okänt, men spelet kommer till PC, Xbox Series X/S och Playstation 5.