Age of Darkness: Final Stand är ett spel som ser ut att ha hämtat en del inspiration från They Are Billions. Med andra ord rör det sig om ett mörkt strategispel där man ska försvara sig mot horder av fiender, eller "Nightmares", denna gång med fantasy-tema istället för steampunk.

I Age of Darkness väller det ut mardrömslika varelser ur mörkret, och vi måste använda oss av ljus och eld för att trycka tillbaka den oljiga dimma som täcker världen och ingjuter rädsla i våra soldater. Utöver "vanliga" attacker inträffar även "Death Nights", då massiva mängder fiender sätter siktet på vår bosättning. Det är under dessa nätter som den egenutvecklade tekniken Swarmtech nyttjas på allvar, som sägs kunna rendera över 70 000 fiender på skärmen samtidigt.

Under dessa Death Nights drabbas man även av en "Malice", som är en negativ effekt – till exempel 10 % risk att soldater man tränar blir till fiender på grund av förgiftat vatten. Om man klarar sig genom natten får man dock välja en Blessing, eller fördel, som hjälper en under rundan. Utöver vanliga trupper finns det även speciella hjältar med unika förmågor, men Nightmares kommer också i kraftfulla varianter (som släpper belöningar om man dödar dem).

Team17 agerar utgivare, och spelet kommer att släppas i early access på Steam 7 oktober.