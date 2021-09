Den öppna betatestningen av Call of Duty: Vanguard har förlängts. Den skulle ha tagit slut i kväll, men med två dagar till adderade har du nu chans att testa WW2-krigandet fram till klockan 19 på onsdag kväll istället. Sugen att testa betan? Leta då upp den i Battle.net (om du kör pc), Playstation Store eller Xbox Games Store.

Under helgens testning kom trist nog antydningar om att fuskare redan hittat in i spelet, skriver Video Games Chronicle. Spelare rapporterar om wallhacks och aimbots, och stärker påståendena med diverse videor (här, här, här). Utvecklarna har gjort en stor sak av att CoD: Vanguard och free to play-liret CoD: Warzone får ett nytt antifusksystem på pc i år. Det ser ut att behövas. Spelet släpps hursohelst den 5 november.