Att EA inte längre har ensamrätt på Star Wars-spel står klart sedan början av året då det stod klart att Ubisoft-ägda Massive i Malmö gör ett open world-spel byggt på den åtråvärda licensen. Och enligt rykten är även franska Quantic Dream på gång med en Star Wars-titel.

Påståendet dök upp hos en fransk youtuber och tidigare journalist som kallar sig Gautoz. Han menade att Quantic Dream är på väg att sluta avtal med Disney om Star Wars-spel efter att ha avslutat sitt åtagande på tre spel till Sony (Detroit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls), skriver Gamesradar. Den kände läckaren Tom Henderson fyller på med uppgifter om att spelet varit under utveckling i 18 månader och att Quantic Dreams Twitter-konto ska ha gillat en tweet med ett rykte om ett Star Wars-spel för att sen ha tagit bort liken.

Inget är bekräftat, så uppgifterna ska betraktas som rykten tills vidare.