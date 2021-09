Assassin's Creed Unity släpptes hösten 2014 och var en fröjd för ögat, men det var tyvärr något som grumlades av en parad med bökiga buggar och absurda glitchar. Sju år senare är läget ett annat, och när Ubisoft i samband med branden i Notre-Dame gav bort spelet gratis recensions-"bombades" det – med kärlek. Frågan är om det någonsin varit vackrare än i filmen ovan?

Beyond The Hype har via Youtube delat med sig av en egenproducerad, läcker film i 8K och ray-tracing med reshade, och ett RTX 3090 under huven. Förmodligen kan de flesta av oss inte ens se filmen i sin 8K-extravagans, men att 1700-talets Paris är praktfullt råder det inga tvivel om.

Efter Assassin's Creed Unity och London-uppföljaren Syndicate har Ubisoft valt att ändra inriktning på sin flaggskeppsserie. Längre utvecklingstider, öppna världar snarare än stora städer och actionrollspel snarare än actionäventyr. Valhalla-succén gör att den här trenden fortsätter.