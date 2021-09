Mateusz Tomaszkiewicz har under sina tolv år hos Cd Projekt Red haft en handfull olika positioner, inklusive Quest Designer för The Witcher 2, Quest Designer Lead för The Witcher 3 och Quests Director för Cyberpunk 2077. I maj beslutade han sig dock för att lämna företaget för att hitta nya äventyr, och nu vet vi var dessa äventyr kommer utspela sig.

Via Twitter meddelar han att han under de senaste månaderna träffat och pratat med många olika personer och team, och att nästa steg i karriären blir hos Riot Games. Där kommer han att jobba med studions kommande MMO. Vi inte vet så mycket om det, utöver att det är ett League of Legends-spel som utspelar sig i Runeterra-världen och som tillkännagavs i slutet av 2020.

Greg Street på Riot – som tidigare jobbat med bland annat World of Warcraft – har även uppgett att han personligen anser att end game-raider är en av de viktigaste faktorerna för spelet. Något släppdatum för MMO-spelet har vi givetvis inte, men magkänslan säger att det säkert kan dröja ett par år innan det är dags.