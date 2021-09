"In-game" och "gameplay" i all ära, men det kan även vara trevligt att se de riktiga personer som gestaltar intressanta spelkaraktärer. Och framförallt när personen ifråga är den talangfulla skådespelaren Giancarlo Esposito, känd från Breaking Bad, Better Call Saul och kommande Far Cry 6.

I den senaste trailern för Far Cry 6 beskriver han sin karaktär, diktatorn Antón Castillo, som den mest monstruösa skurk han någonsin porträtterat. Han påpekar även att gerillan vi kommer att vara en del av mest löper amok som cirkusdjur och bygger vapen av skräp, medan Antón själv har ett vapen smitt helt i guld och en armé utrustad med en arsenal av vapen.

FZ:s egen Joakim Bennet har redan besökt önationen Yara och beskriver i sin förhandstitt en upplevelse som präglas av frihet och dråpliga situationer. Efter några timmar med spelet suktade han efter mer, och den 7 oktober får vi alla chansen att trotsa Castillo på PC, Xbox One, Xbox Series X/S och Playstation 4/5.