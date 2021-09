För ett par år sedan släpptes Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King som gav oss, tja, Aladdin och The Lion King i sina 16-bits-former. Senare fylldes samlingen överraskande nog på med fler versioner. Men nya Disney Classic Games Collection har av allt att döma ingen billigare inkörsport för alla som investerat i den förra samlingen. Nåja, vad är väl en bal på slottet?

Den stora nyheten är flertalet versioner av The Jungle Book – SNES, Game Boy, Mega Drive – och alla som vill ha överdoser av arabiska nätter och hakuna matata kommer garanterat att få det.

Undertill listas exakt vad som ingår i den färgglada skaran.

Alla vi som var SNES- och Mega Drive-kids har definitivt ett antal varma minnen från de här spelen. Själv älskade jag Aladdin till SNES, även om jag alltid fått höra av precis alla att den är betydligt tristare än Sega-versionen. Kanske dags att ta reda på om det stämmer...?

Inkluderat i nyversionerna är 1080p-upplösningen, rewind-funktion och lite annat smått och gott. Release sker i höst till pc (Steam), Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. Var beredd!