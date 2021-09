Nintendo, med Shigeru Miyamoto i spetsen, har sedan en tid tillbaka samarbetat med Hollywood-studion Illumination för att skapa en animerad Super Mario-film. Nattens Nintendo Direct gav oss dessvärre ingen trailer för filmen, men däremot en del intressant information om vilka som ska låna ut sina röster till karaktärerna.

Huvudrollen som Super Mario kniper ingen annan än Chris Pratt, känd från bland annat Jurassic World och Guardians of the Galaxy. Han ställs givetvis mot sin ärkerival Bowser, som gestaltas av Jack Black, känd från en herrans massa filmer och även en del spel, som Brütal Legend och Psychonauts 2. Prinsessan Peach spelas i sin tur av Anya Taylor-Joy, som vi såg i The Queen's Gambit.

Några av de andra rollerna inkluderar:

Charlie Day – Luigi

Keegan-Michael Key – Toad

Seth Rogen – Donkey Kong

Fred Armisen – Cranky Kong

Sebastian Manisota – Spike

Kevin Michael Richardson – Kamek

Många höjer nog på ögonbrynen åt att Charles Martinet inte får spela Mario, trots att han spelat rollen med bravur sedan 90-talet. Han är dock involverad i filmen och kommer att göra några "överraskande gästroller".

Filmen ska släppas på bio 21 december 2022 i Nordamerika, och datumen för resten av världen kommer att meddelas senare.