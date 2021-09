Sent förra året fick vi veta att Microsoft-ägda The Initiative rebootar Perfect Dark. Nu berättar studion att de tar hjälp av Crystal Dynamics, studion bakom Tomb Raider-rebooten och Marvel's Avengers.

Än lyser konkreta detaljer om rebooten med sin frånvaro, det sägs kort att de är tidigt i utvecklingen. Men samarbetet företagen emellan känns logiskt då The Initiatives studiochef Darrell Gallagher hämtades från just Crystal Dynamics. The Initiative håller till i Santa Monica strax utanför Los Angeles och ska enligt uppgift göra "AAAA"-spel. Kan bli svulstigt.

Första Perfect Dark gjordes av Rare och släpptes år 2000 till Nintendo 64. Berättelsen äger intressant nog rum år 2023, så kanske satsas det på att ha rebooten redo tills dess. Eftersom Xbox Game Studios står bakom kan du räkna med release till Xbox och pc.