Japan Studio och Team Ico är idag en högt aktad studio som är ett givet ess i Sonys rockärm. Studion har producerat mästerverk som Shadow of the Colossus och The Last Guaridan. Det senaste går att avnjuta på Playstation 5 i sköna 60 fps. Vi ska dock inte glömma Ico, som var deras första spel. Tillsammans med Silent Hill 2 firar Ico 20 år i helgen och bör därmed också uppmärksammas med tårta och presenter.

Ico prisades av både kritiker och spelare när det släpptes 2001. Historien om pojken Ico och flickan Yorda har nog fått många vuxna män att gråta hemma i soffan. Spelet kombinerade en fantastisk sagostämning med pussel och två minnesvärde karaktärer. Relationen mellan huvudpersonen och Yorda var unikt då och är även unik idag när en kollar i backspegeln. Spelet finns idag uppblåst i HD tillsammans med Shadows of the Colossus på PS3 för den som missat denna odödliga klassiker.