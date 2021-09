Nu är det slut med Photoshop-lösningar (se ovan) när vi rapporterar om HBO:s The Last of Us, för nu har Naughty Dogs Neil Druckmann visat upp det första officiella fotot från serien via Twitter. Samme Druckmann är exekutiv producent, manusförfattare och även (delvis) regissör för HBO-serien, och han är märkbart rörd över vad han nu kan och får dela med sig av.

Första gången han såg Pedro Pascal och Bella Ramsey iklädda sina Joel- och Ellie-outfits insåg han: "Herrejösses! Det är Joel och Ellie! 😭". Första avsnittet är inspelat och Druckmann lovar att det är "full fart framåt" som gäller. Det återstår att se när vi får första rullande materialet från serien.

Och fotot? Well, vi får inte se den ikoniska duon framifrån men det råder ingen tvekan om att det är Joel och Ellies ryggtavlor vi ser. I bakgrunden ser vi vraket av ett störtat flygplan på en kulle.