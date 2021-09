Life is Strange Remastered Collection inkluderar det firade originalet och prequel-titeln Before the Storm. Det skulle ursprungligen ha släppts i samma veva som Life is Strange: True Colors men för att "mildra trycket på teamet" valde man att skjuta fram remaster-duon till tidigt 2022.

Det nya löftet ser ut att hålla, för nu bekräftar Deck Nine och Square Enix att Life is Strange Remastered Collection släpps 1 februari. Den som vill ha mer Life is Strange innan dess behöver dock inte misströsta. Prequel-dlc:et Wavelengths släpps 30 september till True Colors, och ingår i dyrversionerna av spelet. I det här bonusavsnittet får vi spela som Steph snarare än Alex Chen.