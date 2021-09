Sony tycks ha svårt att hålla tätt när det kommer till vilka spel som ska släppas på deras prenumerationstjänst Playstation Plus. Denna gång är det någon på det franska forumet Dealabs som lyckats luska ut vilka spel som kommer att läggas till, och de går inte av för hackor.

Först ut är Hell Let Loose, som endast blir tillgängligt till Playstation 5-ägare. Intressant nog har spelet inte ens släppts till konsolerna än, utan kommer ut till just Playstation 5 såväl som Xbox Series X/S den 5 oktober. Det är ett taktiskt multiplayer-fps som utspelar sig under andra världskriget, och betonar samarbete i trupper av olika typer och storlekar. Matcherna kan inkludera upp till 100 spelare och betonar realism.

Vill man ha lite mer personliga strider kanske Mortal Kombat X vore något. Det kommer vara tillgängligt till både PS4 och PS5, och är som bekant det näst senaste spelet i den anrika fighting-serien.

Efter all action kan det vara skönt att varva ner lite, och vad passar då bättre än golfspelet PGA TOUR 2K21? Målet här är att slå ner en liten vit boll i ett hål och samtidigt undvika sandlådor och publik. Det finns ett karriärsläge där man kan utmana elva riktiga proffs på riktiga golfbanor, och man kan även designa egna banor.