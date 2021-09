Efter flera förseningar, strul med grafikkort och populära betatest släpptes till slut Amazons MMORPG New World imorse. Klockan 8.00 ska portarna ha slagits upp till de europeiska servrarna, och även om det är vanligt med köer och anslutningsproblem vid släpp av större online-spel, får vi hoppas att de som vill lyckas komma in.

New World utspelar sig på ön Aeternum under ett alternativt 1600-tal som kompletterats med en god dos fantasy och magi. Där kommer vi inte bara att slåss mot andra spelarfraktioner, utan även onda väsen från The Corrupted.

Spelet har ingen månadskostnad, men det kommer att finnas en butik i spelet som åtminstone inledningsvis bara kommer att innehålla kosmetiska föremål. Det har pratats om boost-föremål, även om utvecklarna försäkrat att de inte vill att spelet ska vara pay to win.