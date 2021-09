Book of Travels beskrivs av den Stockholmsbaserade studion Might and Delight som ett TMORPG – Tiny Multiplayer Online Role-Playing Game. Med det alltså inte sagt att själva spelet är pyttelitet, utan endast att det kommer vara rätt sällsynt att faktiskt stöta på andra spelare. Hur detta fungerar kommer vi själva kunna uppleva den 11 oktober, då spelet släpps i early access på Steam.

Spelvärlden Braided Shore är sagoboksvacker och utlovar ett öppet äventyr som inte har något specifikt mål och inga linjära uppdrag. Istället faller det på spelaren att smida egna planer och bestämma vad målet är. Medspelarna är som sagt få, men vi kommer att stöta på dem, och då måste vi kommunicera med en uppsättning symboler som utökas i takt med att vi utforskar världen – symbolen för stad blir till exempel endast tillgänglig efter att vi faktiskt besökt en stad.

Det hela låter givetvis nervkittlande för en rollspelare, och vi får hålla tummarna för att Might and Delight lyckas med sin vision och att tiden i early access blir produktiv. 11 oktober är det som sagt dags.