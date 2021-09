Vi vet att Rockstars moderskepp, Take-Two, har flera remasters på gång. Källor har också uppgett att remasters av trilogin GTA III, Vice City och San Andreas är i görningen. Nu kommer ett konkret bevis på att så är fallet. Sydkoreas svar på PEGI, "South Korea's Game Rating and Administration Committee", har klassificerat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

När något klassificeras eller åldersmärks brukar frågan handla om "när" snarare än "om".

Rockstar Dundee ska enligt tidigare rykten ligga bakom utvecklingen, som sker i Unreal Engine. Det viskas om 2022. Då släpps även Grand Theft Auto V (ja, igen). GTA VI då? Väntan fortsätter.