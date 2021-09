Polska Bloober Team har på senare år gjort sig ett namn i skräckkretsar med Blair Witch, The Medium och, kanske framför allt, Layers of Fear. Det har ryktats om att de kommer bli studion som ger Silent Hill nytt liv (Bloober förnekar bestämt). Ett nytt Layers of Fear blir det däremot.

Den nya teasern säger inte jättemycket, men det målande teamet från originalspelet ser ut att göra comeback. Dessutom sker det i framtidens spelmotor: Unreal Engine 5. IGN skriver att Bloober Team ännu inte är redo för fler detaljer, så i nuläget får vi trösta oss med teasern.

Bloober har tidigare sagt att de jobbar på två projekt som båda är större än The Medium. Att "Layers of Fear 3" är ett av dessa kan vi nog slå fast. Frågan är vilket det andra är? Man har i alla fall gjort klart att det inte handlar om Silent Hill. Kanske Observer 2? Kanske något nytt?