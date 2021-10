Det är inte direkt en blixt från klarblå himmel, men nu har Sony till slut meddelat att de köpt upp spelutvecklaren Bluepoint Games. Det kommer inte som någon överraskning eftersom Playstation Japan råkade välkomna Bluepoint till Playstation-familjen i en tweet redan i juni, när det i själva verket var finska Housemarque de skulle välkomna.

Men nu är det alltså officiellt, och även om Bluepoint främst blivit kända för sina otroliga remakes av spel som Shadow of the Colossus och Demon's Souls, säger de till IGN att de just nu jobbar på "eget innehåll" (original content). Det kan givetvis vara en rad olika saker, från ett helt eget spel till nytt innehåll till ett existerande spel, så vi får helt enkelt hålla oss till tåls.

Bluepoints VD Marco Thrush säger att framtiden ser väldigt ljus ut och att uppköpet innebär att de får tillgång till massor av stöd från Sony, så att de kan förbli en förhållandevis liten studio och behålla sin företagskultur.