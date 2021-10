Att New World är en braksuccé sett till antalet spelare visste vi redan. Som mest har över 700 000 spelare varit inne i det samtidigt, och nu avslöjar Amazon Games att totalt över 1 miljon spelare dök in under premiärdagen. Framgångarna har dock ett pris, och detta i form av överfulla servrar och köer som ibland är flera timmar långa. Amazon lovar bättring på den fronten.

Faktum är att man redan dubblerat antalet servrar sedan releasedagen, och man bedyrar att det jobbas "dygnet runt" för att öka kapaciteten för existerande servrar. Amazon Games hälsar också att nya spelare inte ska tveka, och att 40 procent av live-servrarna har "liten eller ingen väntetid".

Man jobbar också hårt på möjligheten att flytta till andra servrar. Målet är att släppa lös detta under nästa vecka. Detta är just nu teamets högsta prioritet. Ordet vi söker är: tålamod!