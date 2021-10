I somras avslöjade Ubisoft att de för första gången skulle ge ett spel i Assassin's Creed-serien ett år ytterligare med dlc och uppdateringar. Där är vi inte ännu, men i en ny roadmap har man valt att ringa in fyra viktiga händelser för Assassin's Creed Valhalla under höstsäsongen.

Det drar igång 5 oktober med en ny uppdatering, som illustreras med vårt långhus. Potentiellt en hemmakär patch? Senare under hösten väntar 1.4-uppdateringen, vars siffror pekar på en tung patch. 1.2 markerade Wrath of the Druids-expansionen, medan 1.3 kretsade kring The Siege of Paris. Någon traditionell expansion väntas inte i höst, men det har ryktas om en comeback av ett (spoiler alert!) välkänt Assassin's Creed-ansikte. Är det nu det händer? Möjligen...

Dessutom får vi en ny Discovery Tour och ytterligare en festival, Oskoreia, att delta i.