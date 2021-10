Ghostbusters siktar på att göra comeback med filmen Ghostbusters: Afterlife senare i år, och vad vore bättre än ett tillhörande spel – alla gillar väl filmlicensspel? Inget sådant är utannonserat än, men en av grundarna till spelstudion Illfonic uppger att de jobbar på ett Ghostbusters-spel.

Det var i podcasten Questlove Supreme (59:57) som Raphael Saadiq fick frågan hur många spel de har ute på marknaden, och han nämnde att: "Vi jobbar på Ghostbusters just nu". Men inget är som sagt utannonserat och vi vet inte ett jota om vad det är för projekt. Om planen varit att släppa det i samband med filmen känns det även som att marknadsföringsmaskineriet borde ha dragit igång vid det här laget.

Men med tanke på Illfonics meritlista – Friday the 13th, Predator: The Hunting Grounds m.fl.) är det nog ingen högoddsare att det blir ett multiplayer-spel. Vore det inte riktigt kul med asymmetrisk multiplayer där en spelare får axla rollen som klassiska Ghostbusters-väsen, som Vigo the Carpathian (Moldaviens sorg, ni vet) eller The Marshmallow Man?

Tack Pcgamesn.