Electronic Arts och Dice lägger stor fokus på att spelarna ska få en positiv upplevelse i Battlefield 2042, vilket bland annat yttrar sig i en Positive Play-policy. Vi skrev lite om den förra veckan och hur vi kommer kunna rapportera spelare för fusk och olämpliga beteenden direkt i spelet, istället för att behöva göra det via en separat plattform. Men det finns en annan del av policyn som också är intressant, nämligen styrdon.

I dokumentet säger EA att de hört våra frågor om stöd för mus och tangentbord på konsoler, och att de kan bekräfta att dessa inte kommer att ha stöd när spelet släpps i november. De utesluter dock inte att stöd kan komma att läggas till senare och försäkrar att de undersöker olika alternativ och hur det kan påverka crossplay.

Crossplay i Battlefield 2042 är i princip uppdelat i två separata grupper: last gen-konsolerna i en och next gen-konsolerna samt PC i den andra. Next gen-spelarna kan dock välja att inte spela med PC-spelare, som lär ha ett ordentligt övertag just eftersom de kan använda mus och tangentbord.

Battlefield 2042 släpps 19 november, men om ett par dagar är det dags för betatest, som du läser mer om här.