Föreställ dig det läskigaste tåget du kan och ge det sedan spindelben, ett blodisande leende och en önskan att mumsa på människokött. Detta är Charles, och han är antagonisten i Choo-Choo Charles. Inget vet varifrån han kom, men det är upp till spelaren att döda honom.

Det hela utspelar sig i en stor, öppen spelvärld som spelaren åker runt i med ett eget tåg. Men innan man kan ta sig an Charles på allvar måste man uppgradera sitt tåg för att göra det snabbare, tåligare och dödligare. Detta görs genom att hitta material och utföra uppdrag åt lokalborna i utbyte mot nya vapen och annan utrustning.

Det gäller dock att planera sina resor noggrant och framförallt vara jäkligt försiktig när man lämnar tåget för att koppla om rälsen eller göra annat, för Charles är alltid på jakt efter en. Eftersom han har spindelben kan han dessutom kuta runt lite som han vill, utan behov av räls.

Utvecklingen står den lilla studion Two Star Games för och spelet ska släppas någon gång under det första kvartalet 2022, till synes endast till PC via Steam.