New World närmar sig miljonen. Samtidiga Steam-spelare, alltså. Under första dagen spelade visserligen över 1 miljon, men toppen landade på "ynka" 700 000. Den pressades rejält uppåt i helgen när 913 634 spelare samtidigt utforskade den nya onlinevärlden. Detta gör att New World förstärker sin femte plats i genom tiderna-listan, och kanske kan spelet snart nosa på miljonen?

I så fall skulle New World hamna i en mycket exklusiv Steam-klubb. Så här ser listan ut:

Spel Spelartopp på Steam Playerunknown's Battlegrounds 3 257 248 Counter-Strike: Global Offensive 1 308 963 Dota 2 1 295 114 Cyberpunk 2077 1 054 388 New World 913 634

PUBG-peaken är något alldeles extra men till Cyberpunk 2077 fattas mindre än 150 000 spelare. Till miljonen fattas ännu mindre. New World har börjat klättra och det återstår att se hur högt det kan nå. Amazon-grundaren är definitivt säker på sin sak: New World är Amazons första spelsuccé.