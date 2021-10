Kingdom Hearts och Nintendo har, bortsett från en handfull spin-offs, varit en icke-existerande historia. Det sista dygnet har därför ställt Kingdom Hearts-situationen till Nintendo Switch på ända. För det första: Kingdom Hearts-ikonen Sora får äran att bli den allra sista kämpen till Super Smash Bros. Ultimate. För det andra: serien kommer nu till Switch. Alla i kör: "Äntligen!"

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue and Kingdom Hearts III + Re Mind är visserligen tre titlar, men tillsammans rymmer de fler spel än jag törs räkna till. Det speciella är att samtliga släpps via molnet, vilket förstås är värt att ta i beaktning.

Men okej, om vi skulle försöka rapa upp hela samlingen: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (ej spelbart), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, Kingdom Hearts Re:coded (ej spelbart), Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, Kingdom Hearts χ Back Cover (ej spelbart), samt Kingdom Hearts III med Re Mind-dlc:et.

Puh!