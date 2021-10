Ser vi till jämförelsesajter som Metacritic och Opencritic är kampen om att bli årets spel rekordtajt. Inget sticker ut, men många har gjort det väldigt bra. Om vi till exempel kikar på Opencritic finns det nästan 20 titlar som allesammans snittar på 88–89 (och inget som är högre).

Här hittar vi bland andra Psychonauts 2, It Takes Two, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise, Deathloop och Tales of Arise. Och nyss anslöt Metroid Dread, också det med snittet 88.

Vi har väntat och väntat på Metroid Prime 4, men i somras kom 2d-spektaklet Dread från ingenstans och stal Metroid-hypen. En hype spelet av allt att döma förvaltar med idel toppbetyg från kritiker. IGN ger det 9 av 10 ("Några av tidernas bästa bosstrider") medan Eurogamer inte har betyg, men väl en "essential"-stämpel: "Platsar med självklarhet bredvid seriens topptitlar"

Metroid Dread släpps till Switch på fredag. Och FZ-recensionen? Den läser du tidigt nästa vecka.