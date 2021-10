Idag släpps Far Cry 6 löst, men betygen fick vi redan igår. Beroende på format är Metacritic-snittet i nuläget på 78 (pc), 75 (PS5) och 81 (pc). Sammantaget bra, men bortsett från spinoffs som Far Cry Primal och New Dawn finns det faktiskt inget numrerat Far Cry med lägre snitt.

Går vi till historien ser formen ut att vara dalande. Värt att påpeka är att siffrorna redogör för flera format, då Metacritic har enskilda snitt för respektive plattform. Det om det, detta är listan:

Spel Betyg och format 1. Far Cry 3 88–91 (pc, PS3, 360) 2. Far Cry 89 (pc) 3. Far Cry 2 85 (pc, PS3, 360) 4. Far Cry 4 80–85 (pc, PS4, XBO, PS3, 360) 5. Far Cry 5 78–82 (pc, PS4, XBO) 6. Far Cry 6 75–81 (pc, PS5, XB, PS4, XB, GS)

Samtidigt är inget förstås avgjort förrän folket har sagt sitt. Både fyran och femman hamnar ganska långt nere på listan, men har sålt i många, många miljoner exemplar. Kritikerna är emellertid kluvna över Far Cry 6, och en som delar de splittrade känslorna är FZ:s Joakim Bennet.

Tre av fem får spelet av honom och han sammanfattar det hela med att Far Cry 6 inte är för alla.