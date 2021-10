Ray tracing i all ära, men den största behållningen med RTX-serien av grafikkort och deras tensor-kärnor är nog uppskalningstekniken DLSS. Fler och fler spel får stöd för Nvidias AI-drivna lösning, och under oktober berikas inte färre än tio titlar med härligheten.

Alan Wake Remastered och F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch har redan fått stöd, och under månaden ska även Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 och Swords of Legends Online läggas till.

Mest aktuellt är kanske nysläppta Back 4 Blood, där Nvidia lockar med prestandaförbättringar på upp till 46 %. Ett spel som verkligen tycks kunna dra nytta av tekniken är i sin tur early access-versionen av Baldur's Gate 3, som kan få upp till 88 % bättre prestanda i 4K-upplösning, vilket bland annat innebär att ett 3060TI mäktar med att driva det i 60+ fps.

Sword and Fairy är inte sådär jättekänt i västvärlden, men den kinesiska rollspelsserien är nu inne på sitt sjunde spel. Det ser bedårande vackert ut med ray tracing-effekter, och DLSS sägs kunna "mer än fördubbla" prestandan. Huruvida det stämmer får vi se den 21 oktober, då spelet släpps.