Så här i komponentbristens tidevarv passar det bra att PC Building Simulator är veckans gratisspel i Epic-butiken, så att du kan hålla pc-byggarkunnandet fräscht. Och många har nappat på erbjudandet: redan i fredags hade över 4 miljoner hämtat spelet, enligt Epic.

Om du inte är en av dem så har du fram till klockan 17 i morgon på dig att paxa gratisversionen. Sen byts den mot Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse och extramaterial till Paladins.

Gratisspelet hämtas här.