Game for Windws Live är en styggelse vi inte längre borde prata om, men låt oss göra det en sista (?) gång. Bethesda bevisar nämligen att underbart är kort när de i ett kort meddelande på Steam förkunnar att Fallout 3: Game of the Year Edition inte längre tvingar på oss det utskällda inslaget.

The title no longer requires Games for Windows Live.

De råder spelare som har titeln installerad att köra en ominstallation. Ett billigt pris att betala.

Games For Windows Live såg dagens ljus redan 2007 och var Microsofts försök att ge Windows-spelande mer av en Xbox 360-flärd. Då tjänsten hade ett rörigt interface och ställde till problem i största allmänhet sköt kritiken i höjden. Den slopades 2014, och nu följer Fallout 3 alltså efter.