För ett tag sedan fick vi till sist den första officiella bilden från HBO-serien The Last of Us, som visade ryggtavlorna på Joel och Ellie. Japp, det är såklart den du ser ovan. Första avsnittet må vara färdigt men inspelningen av resten av säsongen fortsätter i kanadensiska Edmonton.

Den som kan sitt The Last of Us vet att stora delar av The Last of Us-inledningen äger rum i Boston. Vi får helt enkelt hålla tummarna för att Edmonton lyckas med jobbet som stand-in.

Och bilderna som börjat dyka upp hintar om att den postapokalyptiska världen börjar ta form. Först och främst får vi första fotot framifrån på Pedro Pascal som Joel. Visserligen med mask och med något grynig kvalitet, men visst är det Joel! Övriga foton visar bilar, bussar och byggnader övertäckta med växtligheter. The Last of Us ska ha premiär 2022, och fler säsonger kan följa.