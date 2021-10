Igår avtäckte Activision sitt nya anti-fusksystem för Call of Duty: Vanguard och Warzone. Det går under namnet Ricochet och ska inkludera nya verktyg på serversidan för att analysera spelandet och identifiera fuskare, såväl som en förbättrad utredningsprocess. För många är det nog välkomna nyheter, med tanke på att till och med Call of Duty: Vanguard-betan hemsöktes av fuskare.

Detta ska bland annat åstadkommas med hjälp av maskininlärning, men även en drivrutin på kernel-nivå, vilket säkert lär få en del att höja på ögonbrynen. Denna drivrutin kommer endast att installeras på PC och ska bevaka mjukvara som försöker interagera med eller manipulera spelen. Activision försäkrar dock att drivrutinen inte är ständigt påslagen, utan endast är igång samtidigt som spelet och enbart håller koll på aktiviteter med koppling till spelet.

Anti-fusksystem på kernel-nivå har alltid varit kontroversiella eftersom kerneln är själva kärnan i operativsystemet (ej att förväxlas med hjärtat i hårddisken), vilket innebär att systemen har hög åtkomst till datorn och vad som görs på den.

Drivrutinen kommer först att släppas till Warzone med Pacific-uppdateringen i år, följt av Vanguard vid ett senare tillfälle. Mer info om systemet och vad det gör hittar ni här.