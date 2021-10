Medan både Sony och Microsoft börjat tala om 8k (men än så länge sträcker sig till 4K) går Nintendo sin egen väg. Switch nöjer sig med 1080p men en hemmasnickrad The Legend of Zelda: Breath of the Wild-film från Youtube-kanalen Digital Dreams visar hur spelet kan se ut i 8k.

Det är en upplösning jag inte ens kan se via min monitor, men 4k är redan ett stort steg.

Zelda-spelarna väntar annars ivrigt på den ännu icke namngivna Breath of the Wild-uppföljaren, som planerar att släppas under 2022. Nintendo har flitigt dementerat alla rykten om en Switch Pro med 4k-stöd, men snacket har alltjämt gått om att Nintendo planerar att släppa konsoluppgraderingen i samband med nya Zelda-spelet. Nintendo förnekade även Switch Oled.

Till 8k får vi dock utgå ifrån att Nintendo har en lång väg kvar att vandra.