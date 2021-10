FZ, övriga kritiker och spelare är rörande överens: Metroid Dread är ett pangspel. Alldeles i slutet av resan har dock vissa spelare sprungit på en bugg som hindrar dem från att ta sig vidare. Kotaku rapporterar felmeddelandet "The software was closed because an error occurred", vilket hindrar spelare från att fortsätta ända in i mål. Att snubbla på mållinjen är något... snopet.

Hur utbrett problemet är vet vi inte, men det är så pass stort att Nintendo tagit ton på Twitter och utlovat en lösning innan oktober blir november. Via länken undertill får vi tack och lov en lösning som inte fixar buggen men åtminstone låter oss jobba oss runt den på ett ganska enkelt sätt.